FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月17日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「超得！大感謝セール」を開始した。10月24日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。ゲーミングPC全18機種をラインナップ。いちおしモデルとして、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 Tiを搭載しゲームだけでなくクリエイティブ用途にも向く「FRGHLMB650/WS825」が税込価格269,800円。また、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XTを搭載しゲーム入門機にも適したASRockコラボモデル「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」は税込価格146,800円で販売する。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS825」 セール価格269,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」 セール価格146,800円(税込)

※ASRockコラボモデル

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGPLMB650B/WS1008」 セール価格274,800円(税込)

※ピラーレスモデル

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (GAMDIAS BOREAS M1-612 ARGB ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製 ブラック)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ブラック)

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

