FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月17日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「超得！大感謝セール」を開始した。10月24日15時まで。
期間限定のパソコン特価セール。ゲーミングPC全18機種をラインナップ。いちおしモデルとして、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 Tiを搭載しゲームだけでなくクリエイティブ用途にも向く「FRGHLMB650/WS825」が税込価格269,800円。また、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XTを搭載しゲーム入門機にも適したASRockコラボモデル「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」は税込価格146,800円で販売する。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS825」 セール価格269,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」 セール価格146,800円(税込)
※ASRockコラボモデル
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGPLMB650B/WS1008」 セール価格274,800円(税込)
※ピラーレスモデル
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (GAMDIAS BOREAS M1-612 ARGB ブラック)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製 ブラック)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ブラック)
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。