アークでASRock製パーツ採用BTOパソコンカスタマイズが安い！ 5月14日まで

アークは4月17日、オンラインストアと秋葉原店舗で「arkhive 春のASRock BTOカスタム祭 2026」を開始した。実施期間は2026年5月14日（木）23:59まで。
期間中、対象のASRock製パーツをBTOパソコンのカスタマイズで選択すると最大3,000円引きになるという施策。満を持して新規参入し自作市場でも人気だという水冷クーラーも含まれており、またキャンペーン対象のASRock製パーツが標準採用されているBTOパソコンでは本体価格に値引きを適用した状態で販売する。
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