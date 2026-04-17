FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月17日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「お得全開セール」を開始した。4月24日15時まで。

入門機からプロ用途まで幅広く、全21機種のPCをセール価格で用意した。

今回のセールの目玉モデルというのが、Intel製最新CPUであるCore Ultra 7 270K Plusと、人気GPUのGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「FRGHLB860K/WS0402」(税込セール価格369,800円)だ。最新CPUと高性能GPUにより、最重量級のゲームタイトルでも滑らかなプレイを実現。高度なマルチスレッド性能でゲーム配信や4K動画編集、3DCG制作もスムーズにこなせる、ゲーマーにもクリエイターにもおすすめのモデルという。

また、カプコンから本日発売のSFアクションアドベンチャーゲーム『PRAGMATA』など、人気ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルも多数登場した。

あわせて、4月30日13時まで開催中の「パソコン全品送料無料キャンペーン」との併用が可能。期間中は、どのモデルも送料無料で購入できる。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB860K/WS0402」 セール価格369,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・水冷CPUクーラー (SilverStone SST-PF240-ARGB-V2)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格284,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格192,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。