NVIDIAは、同社グラフィックス製品向けのバンドルキャンペーンとして、対象製品の購入で『PRAGMATA』が付属する施策を開始した。キャンペーンは5月12日まで実施しており、引き換え期間は6月9日に終了する。

NVIDIA GeForce RTX 5070～5090の購入で『PRAGMATA』が付属するバンドルキャンペーン

対象のGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 デスクトップシステムやグラフィックスカード、またはGeForce RTX 5090 ノートPC GPU、RTX 5080 ノートPC GPU、RTX 5070 Ti ノートPC GPU、RTX 5070 ノートPC GPUを搭載したノートPCを購入することで、カプコン最新タイトルの『PRAGMATA』を入手できるというもの。同作にはNVIDIA DLSSを統合して高品質な描画と性能が両立されており、パストレーシング設定を有効化して忠実な光源表現を楽しむこともできる。

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