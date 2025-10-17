KDDI（au）は10月16日、M5チップを搭載した新型iPad Proのau Online Shop販売価格を発表した。10月17日午前8時から予約を開始し、10月22日に発売する。
新しい「iPad Pro（M5）」は最新のAppleシリコン「M5」やiPadOS 26を搭載し、AI処理およびグラフィックス性能が従来から強化されたタブレット製品。11インチおよび13インチの2モデルで展開する。
KDDI（au）でのラインナップは13インチiPad Pro（M5）Cellular版、11インチiPad Pro（M5）Cellular版の2機種それぞれに、256GB／512GB／1TB／1TB（Nano-texture）／2TB／2TB（Nano-texture）の6モデルが用意される。
KDDI（au）の13インチiPad Pro（M5）価格
新規／機種変更の価格は同額。13インチiPad Pro（M5）Cellular版の機種代金は 304,800円（256GBモデル）～529,800円（2TB Nano-textureモデル）。
iPad Pro（M5）は、端末をKDDI（au）が回収することで分割支払金のうち最終回分の支払いが不要となる「スマホトクするプログラム」の対象機種となる。
同プログラムに申し込んだ上で端末を24回払いで購入、25カ月目までに端末回収・査定が完了した場合の実質負担額は158,800円（256GBモデル）～275,800円（2TB Nano-textureモデル）。
KDDI（au）の11インチiPad Pro（M5）価格
11インチiPad Pro（M5）Cellular版の機種代金は244,800円（256GBモデル）～469,800円（2TB Nano-textureモデル）。
「スマホトクするプログラム」に申し込み24回払いで購入、25カ月目までに端末回収・査定が完了した場合の実質負担額は127,800円（256GBモデル）～244,800円（2TB Nano-textureモデル）。