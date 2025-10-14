カシオ計算機は10月21日に、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の公開40周年を記念したデジタルウオッチ「CA-500WEBF」を発売する。価格は17,600円。

  • 「CA-500WEBF」キービジュアル

    「バック・トゥ・ザ・フューチャー」公開40周年記念デジタルウオッチ「CA-500WEBF」

電卓ウオッチ「CA-500」をベースに映画のモチーフをデザイン

今回のモデルは、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の配給元であるユニバーサル・ピクチャーズをはじめとするNBCユニバーサルグループのブランド・キャラクター商品を開発・提供するUniversal Products & Experiences（UP&E）との協業により実現したもの。1980年代から続く電卓付きデジタルウオッチ「CA-500」をベースに採用し、フェイスには映画を象徴するタイムマシンのテールランプから着想を得た格子柄やナンバープレートの「OUTATIME」をデザイン。ボタン周りには、タイムトラベルの行き先を設定する装置「タイムサーキット」をイメージしたマルチカラーを配色している。

  • 製品正面

    製品正面

裏蓋には、劇中でタイムトラベルの要となる装置「フラックス・キャパシター」を刻印。中留には「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロゴをあしらうなど、細部までこだわり抜いた仕上がりとなっている。

  • フェイス拡大

    フェイス

  • 裏蓋

    バック刻印

さらに、映画の世界観をイメージしたビデオテープ風の専用パッケージを採用。レトロな世界観を再現し、コレクションとしても楽しめる特別な一本に仕上げたとしている。

  • 中留

    中留

  • スペシャルパッケージ

    ビデオテープ風のスペシャルパッケージ

  • イメージ1
  • イメージ2
  • イメージ3
  • イメージ4

  • 製品イメージ

主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W34.4×D8.2×H43.2mm
  • 質量：約53g
  • 材質：ケース・ベゼル：樹脂／バンド：ステンレススチール
  • 防水性能：日常生活用防水
  • ガラス：樹脂ガラス
  • 構造：メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留
  • 電池寿命：約5年（電池 CR2016）
  • バンド装着可能サイズ：約150～205mm
  • その他機能：8桁計算機能、デュアルタイム／ワールドタイム、ストップウオッチ（1/100秒、スプリット付き、24時間計測可能）、時刻アラーム・時報、フルオートカレンダー、操作音 ON／OFF 切替、12／24時間表示切替、平均月差 ±30秒
  • フェイス斜め
  • バンド
  • パッケージ＆製品