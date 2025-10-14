カシオ計算機は10月21日に、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の公開40周年を記念したデジタルウオッチ「CA-500WEBF」を発売する。価格は17,600円。

電卓ウオッチ「CA-500」をベースに映画のモチーフをデザイン

今回のモデルは、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の配給元であるユニバーサル・ピクチャーズをはじめとするNBCユニバーサルグループのブランド・キャラクター商品を開発・提供するUniversal Products & Experiences（UP&E）との協業により実現したもの。1980年代から続く電卓付きデジタルウオッチ「CA-500」をベースに採用し、フェイスには映画を象徴するタイムマシンのテールランプから着想を得た格子柄やナンバープレートの「OUTATIME」をデザイン。ボタン周りには、タイムトラベルの行き先を設定する装置「タイムサーキット」をイメージしたマルチカラーを配色している。

製品正面

裏蓋には、劇中でタイムトラベルの要となる装置「フラックス・キャパシター」を刻印。中留には「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロゴをあしらうなど、細部までこだわり抜いた仕上がりとなっている。

フェイス

バック刻印

さらに、映画の世界観をイメージしたビデオテープ風の専用パッケージを採用。レトロな世界観を再現し、コレクションとしても楽しめる特別な一本に仕上げたとしている。

中留

ビデオテープ風のスペシャルパッケージ





製品イメージ

主な仕様は以下のとおり。