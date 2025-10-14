カシオ計算機は10月21日に、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の公開40周年を記念したデジタルウオッチ「CA-500WEBF」を発売する。価格は17,600円。
電卓ウオッチ「CA-500」をベースに映画のモチーフをデザイン
今回のモデルは、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の配給元であるユニバーサル・ピクチャーズをはじめとするNBCユニバーサルグループのブランド・キャラクター商品を開発・提供するUniversal Products & Experiences（UP&E）との協業により実現したもの。1980年代から続く電卓付きデジタルウオッチ「CA-500」をベースに採用し、フェイスには映画を象徴するタイムマシンのテールランプから着想を得た格子柄やナンバープレートの「OUTATIME」をデザイン。ボタン周りには、タイムトラベルの行き先を設定する装置「タイムサーキット」をイメージしたマルチカラーを配色している。
裏蓋には、劇中でタイムトラベルの要となる装置「フラックス・キャパシター」を刻印。中留には「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロゴをあしらうなど、細部までこだわり抜いた仕上がりとなっている。
さらに、映画の世界観をイメージしたビデオテープ風の専用パッケージを採用。レトロな世界観を再現し、コレクションとしても楽しめる特別な一本に仕上げたとしている。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W34.4×D8.2×H43.2mm
- 質量：約53g
- 材質：ケース・ベゼル：樹脂／バンド：ステンレススチール
- 防水性能：日常生活用防水
- ガラス：樹脂ガラス
- 構造：メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留
- 電池寿命：約5年（電池 CR2016）
- バンド装着可能サイズ：約150～205mm
- その他機能：8桁計算機能、デュアルタイム／ワールドタイム、ストップウオッチ（1/100秒、スプリット付き、24時間計測可能）、時刻アラーム・時報、フルオートカレンダー、操作音 ON／OFF 切替、12／24時間表示切替、平均月差 ±30秒