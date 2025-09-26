『鳴潮 Ver2.7「暗き潮に映る夜明け」』は10月9日リリース！ ガルブレーナ・仇遠実装へ

KURO GAMESは9月26日、提供中のオープンワールドRPG『鳴潮』における予告配信を実施し、その中で次期Ver2.7「暗き潮に映る夜明け」を10月9日にリリースすると明らかにした。

星5共鳴者「ガルブレーナ」「仇遠」を実装し、新しい潮汐任務 第二章・第十幕「去りしものの帰還」第二章・第十一幕「暗き潮に映る夜明け」を公開する次期バージョンアップデート。任務システムを改修して新たなタブ「漂泊の記憶」を追加するほか、イベント画面のUIを「注目イベント」「周期イベント」「恒常イベント」に分けて利便性を向上。全画面フィルターを全プラットフォームで利用できるようサポートを拡充する。