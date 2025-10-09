マウスコンピューターが、同社オンライン直販サイトにて、期間限定でPC製品を最大9万円値引きする特価セール「オータムセール」を実施中だ。10月29日(水)10時59分まで。
以下、セール品の一部を紹介しておく。ラインナップの詳細は、こちらのリンク先の同社セール会場ページにて確認いただきたい。
mouse B5-A7A01SR-A
(15.3型 mouseノートPC)
139,800円 → 134,800円（税込）
mouse MH-I5U01
(Core Ultra 5搭載mouseデスクトップPC)
134,800円 → 124,800円（税込）
G TUNE P5-I7G70WT-C（ホワイト）
(15.6型G TUNEノートPC)
259,800円 → 249,800円（税込）
G TUNE DG-I7G60
(GeForce RTX 5060搭載G TUNEデスクトップPC)
249,800円 → 219,800円（税込）
DAIV N6-I7G7TBK-C（NVIDIA Studio 認定PC）
(16型DAIVノートPC)
379,800円 → 359,800円（税込）
DAIV KM-A7G7T
(GeForce RTX 5070 Ti搭載DAIVデスクトップPC)
444,800円 → 354,800円 ※最大値引き90,000円OFF対象モデル