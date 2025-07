カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組むICERC Japanとのコラボレーションモデル「GW-6905K」「BGA-2800K」を8月8日に発売する。予約は8月1日から受け付ける。価格は「GW-6905K」が28,050円、「BGA-2800K」が25,300円。

毎年恒例の「イルクジ」最新モデル

今回発売される両モデルは、ザトウクジラとスナメリをテーマに、海の環境問題への関心を高める狙いがあるとしている。

「GW-6905K」は、大きな胸びれが特徴のザトウクジラをデザインモチーフに採用。コントラストの強いツートンカラーで体色を表現し、バンドにはザトウクジラが回遊する遠洋をイメージしたディープブルーを使用。フロントボタンや遊環、液晶のLEDバックライトにはザトウクジラのシルエットをあしらい、文字板には腹部の縞模様をイメージしたパターンをプリントするなど、細部までクジラの特徴を反映したデザインとなっている。

「BGA-2800K」は、丸い頭と愛らしい表情が特徴のスナメリをデザインに取り入れたモデル。体色をイメージしたホワイトをメインカラーに、バンドにはスナメリが生息する近海をイメージしたライトブルーを採用。6時位置のインダイアルリングにはスナメリがつくる「バブルリング」をモチーフに鮮やかなブルーを配色し、遊環には元気に泳ぐスナメリのシルエットをプリントしている。

両モデルとも、裏蓋に「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークが刻印されているほか、ベゼルやバンドの主なパーツにバイオマスプラスチックを採用し、パッケージにもリサイクル素材を使用するなど、環境への配慮が施されている。

機能面では、太陽光で駆動する「タフソーラー」や、世界6局の標準電波を受信する時刻自動修正機能など、日常使いに便利な仕様となっている。

「GW-6905K-7AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ: W53.2×D50.0×H17.7 mm

W53.2×D50.0×H17.7 mm 質量: 約71 g

約71 g ケース・ベゼル材質: 樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック使用

樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック使用 バンド材質: 樹脂バンド(バイオマスプラスチック)

樹脂バンド(バイオマスプラスチック) 防水性能: 20気圧防水

20気圧防水 ガラス: 無機ガラス

無機ガラス 構造: 耐衝撃構造(ショックレジスト)

耐衝撃構造(ショックレジスト) 使用電源: タフソーラー(ソーラー充電システム)

タフソーラー(ソーラー充電システム) バンド装着可能サイズ: 145~205 mm

145~205 mm その他機能: 電波受信機能(マルチバンド6)、ワールドタイム(世界48都市)、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、時報、LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能付き)、パワーセービング機能、バッテリーインジケーター表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音オン/オフ切替 など

「BGA-2800K-7AJF」の主な仕様は以下のとおり。