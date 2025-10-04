10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、ウエスタンデジタルがハードディスクなどのストレージ製品を特価で販売中。近ごろ人気が高まるNASキットに向く高信頼ハードディスクのWD Redシリーズなどがセール特価で購入できる。セール期間は10月10日23時59分まで。

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0200HBK-JESN ウエスタンデジタル自社製ドライブ採用の大容量外付けHDD
WD Elements Portable WDBHJS0060BBK-WESN ポータブルHDD最大容量となる6TBモデル
My Passport Ultra for Mac WDBGKC0060BSL-WESN 前面アルミ採用の6TBポータブルHDD
WD Blue HDD 3.5 WD120EAGZ-AJP デスクトップPCでの利用に最適なWD Blue
WD Red Plus HDD 3.5 WD120EFGX-AJP 24時間365日駆動のNASキットに向くWD Red Plus
WD Red Pro HDD 3.5 WD202KFGX-AJP 高負荷なマルチユーザー環境のNASに向く高信頼性のWD Red Pro