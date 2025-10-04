10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、ウエスタンデジタルがハードディスクなどのストレージ製品を特価で販売中。近ごろ人気が高まるNASキットに向く高信頼ハードディスクのWD Redシリーズなどがセール特価で購入できる。セール期間は10月10日23時59分まで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0200HBK-JESN
|ウエスタンデジタル自社製ドライブ採用の大容量外付けHDD
|WD Elements Portable
|WDBHJS0060BBK-WESN
|ポータブルHDD最大容量となる6TBモデル
|My Passport Ultra for Mac
|WDBGKC0060BSL-WESN
|前面アルミ採用の6TBポータブルHDD
|WD Blue HDD 3.5
|WD120EAGZ-AJP
|デスクトップPCでの利用に最適なWD Blue
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD120EFGX-AJP
|24時間365日駆動のNASキットに向くWD Red Plus
|WD Red Pro HDD 3.5
|WD202KFGX-AJP
|高負荷なマルチユーザー環境のNASに向く高信頼性のWD Red Pro