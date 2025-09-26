FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月26日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「秋得セール」を開始した。10月3日15時まで。
期間限定のパソコン特価セール。最新＆人気構成のゲーミングPC全18機種をラインナップし、安価なモデルでは13万円台から販売する。いちおしモデルは「FRGHLMB650/WS728」で、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載しセール価格279,980円(税込)。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS728」 セール価格279,980円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/WS918/NTK」 セール価格147,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE
モデル名「FRGHLMB650/WS912」 セール価格244,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。