クアルコムのSnapdragon Xシリーズ搭載Copilot+ PCの体験イベントが東京でもスタート。駅を行くビジネスパーソンに、バッテリー駆動時間の長さやバッテリー駆動時でもパフォーマンスが落ちない点、AIを駆使したリコール機能の便利さに加え、ビジネスシーンでは欠かせないプリンタードライバーやウイルス対策ソフトへの対応状況をアピールしました。

Snapdragon Xシリーズを搭載したCopilot+ PCの体験イベントが全国で順次開かれている

プリンターやウイルス対策ソフトへの対応も盤石に

クアルコムが、Snapdragon Xシリーズを搭載したCopilot+ PCの体験イベントを全国4都市で開催しています。10月3日(金)～4日(土)は東京開催で、JR東京駅 八重洲中央改札外イベントスペースで開かれています。

会場では、Snapdragon Xシリーズを搭載した主要PCメーカーの最新モデルを展示し、クアルコムの担当者がSnapdragon Xの特徴を解説してくれます。Snapdragon Xシリーズの特徴を解説するステージも定期的に開かれるので、PC展示コーナーの空きがなくてもサッと足を止めて確認できます。

各社のSnapdragon Xシリーズ搭載PCを展示している

ビジネスパーソンの多い東京駅だけに、ウイルス対策ソフト（アンチウイルスソフト）への対応や、オフィスに設置している各社の複合機（MFP）への対応状況などを問う人の姿が見られました。クアルコムの担当者によると、どちらも対応が急速に進んでおり、ビジネスシーンでも問題なく使える状況になっています。

午前中にもかかわらずブースは来場者の姿が絶えなかった

体験イベントの開催スケジュールは以下の通り。いずれも時間は11～18時で、入場は無料です。担当者の説明を聞いたうえでアンケートに答えると、ガラポン抽選会に参加できます。