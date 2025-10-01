iPhone 17シリーズが発表されました。歴代最薄・5.6mm厚の「iPhone Air」が投入されるなど、ハードウェア面で大きな変更がくわえられています。もっとも、私たち日本在住のiPhoneユーザにとって気になるのは「プラスチックSIMカード(以下、物理SIM)の廃止」かもしれません。

現在iPhoneで使用しているのは物理SIM、これからiPhone 17シリーズを利用するためにeSIMへ移行するという場合、移行後にその物理SIMは使えなくなります。eSIMは原則1台の端末でしか利用できないため、1枚の物理SIMを共有して複数のスマートフォンを同じ電話番号で利用する、という活用法ができなくなることには注意が必要です。

移行に備えるにはということですが、日本の主要キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天)と契約し、利用中の端末が「クイックスタート」をサポートするiOS 18.4以降のiPhoneであれば、準備は必要ありません。iPhoneの初期設定中に「近くのiPhoneから転送」を選択、iPhone同士をワイヤレス接続しデータコピーする過程で「電話番号を転送」画面の指示に従い操作すると、電話番号など物理SIM上の個人情報がeSIMへワイヤレス転送されます。

なお、eSIMへ移行するときには、新しいiPhoneをBluetoothを有効にしたうえ、Wi-Fiネットワークまたはテザリング(インターネット共有機能)経由でインターネットに接続しておく必要があります。クイックスタートの途中でeSIMへの移行をスキップした場合には、データコピー完了後に「設定」→「モバイル通信」→「モバイル通信を設定」を選択すると移行作業を続けることができます。