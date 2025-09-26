シャオミ・ジャパンは9月26日、スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」を発表した。すでに販売中の「Xiaomi Watch S4」の小型モデルで、1.32インチパネルを搭載して本体サイズを抑えた。

価格は、ミントグリーン / ブラックが19,980円、ホワイトが21,980円、サンセットゴールドが27,980円。発売は9月26日。

シリーズに追加した小型軽量モデル。高級感あふれるエレガントなデザインに仕上げながら、厚さは約9.5mm、重さは約32gに抑えた。