シャオミ・ジャパンは9月26日、高性能スマートフォン「Xiaomi 15T」シリーズを発表した。ライカと共同開発したトリプルカメラを搭載し、暗い場所でもきれいに撮れるようにしたほか、Xiaomi 15T Proは光学5倍ズームに対応したペリスコープ望遠レンズも搭載した。Xiaomi 15T Proのみ、FeliCaに対応した。

価格はオープン。予想実売価格は、Xiaomi 15T（12GB+256GBモデル）が64,800円、Xiaomi 15T（12GB+512GBモデル）が69,980円、Xiaomi 15T Pro（12GB+256GBモデル）が109,800円、Xiaomi 15T Pro（12GB+512GBモデル）が119,800円、Xiaomi 15T Pro（12GB+1TBモデル）が129,800円。発売日は9月26日。

ライカカメラと共同開発した「VARIO-SUMMILUX」レンズと高性能5,000万画素センサーを備えた高性能モデル。暗所性能や色再現性、オートフォーカス性能が向上し、静止画・動画ともに豊かな表現ができる。Xiaomi 15T Proのみ、光学5倍ズームに対応したペリスコープ望遠レンズを搭載し、遠くの被写体も大きく写せる。

ライカカメラと共同開発したトリプルカメラを搭載する

チップセットはMediaTek Dimensity 9400+を搭載。ディスプレイは、高リフレッシュレートで滑らかな表示が可能な6.83インチのAMOLED。本体はIP68の防水設計で、5,500mAhの大容量バッテリーも備える。Xiaomi 15T Proのみ、ワイヤレス充電にも対応する。

本体サイズはXiaomi 15Tが77.9×162.7×7.96mm、重さは210g。Xiaomi 15T Proは78×163.2×7.5mm、重量194g。