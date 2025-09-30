カシオ計算機は9月30日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、乳がんの早期発見などを呼びかける「ピンクリボン活動」を支援する「GMA-S145PK」を発表した。10月10日に発売する。価格は18,150円。製品の売上の一部は、乳がん患者とその家族を支援する団体に寄付される。

ベースモデルは「GMA-S140」

「GMA-S145PK」は、デジタルとアナログの両表示を備える「GA-140」を小型化した「GMA-S140」をベースモデルに採用。歴代のコラボレーションモデルでも使用されてきたピンクを全体にあしらい、ワントーンで仕上げることで、シンプルなコーディネートに華やかさを添えるデザインとした。

同社は「誰もが自分らしく挑戦できる世界を実現したい」というブランドビジョンを掲げており、その啓発活動の一環として、毎年10月にピンク色の“G-SHOCK”を限定発売している。今回のモデルもその一つで、国内での売上金額の5％は、乳がん患者とその家族の支援などに取り組む認定NPO法人J.POSHに寄付される。J.POSHは20年以上にわたり、検診を受けやすい環境づくりや支援活動を行っている団体として知られている。

「GMA-S145PK」の主な仕様は以下のとおり。