BLUETTI JAPANは9月29日、小型ポータブル電源「AORA 30 V2」に、スカイブルーとペールピンクの2色を追加。従来のダークグレー、ミントグリーンと合わせて計4色となった。

「AORA 30 V2」は、容量288Wh、定格出力600W(電力リフトモード時は最大出力1000W)の小型モデル。価格は39,800円。

「AORA 30 V2」に

「AORA 30 V2」と「AORA 100 V2」に「ミントグリーン」を追加したところ大きな反響があったことから、今回「スカイブルー」と「ペールピンク」の2色を新たに導入した。

同社はこれらの新色によって防災に対する心理的ハードルを下げ、より多くの家庭に受け入れられることを目指すとしている。「AORA 30 V2」の本体サイズは250×178×167.5mm、重さは約4.3kg。

新色発売を記念して、BLUETTI公式サイトおよび楽天市場店で使える15％OFFの特別クーポンを配布。対象商品は「AORA 30 V2」の全カラーで、利用期間は10月29日まで。BLUETTI公式サイトのクーポンコードはAORA30COLOR、楽天市場のクーポンコードはPFCM-73OL-LSBL-VEJ0。

なお、公式サイトでは「AORA 30 V2」が定価から14,000円オフの258,000円で販売されており、そこからさらに15％OFFクーポンを適用して21,930円での購入が可能となっている。