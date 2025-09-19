2025年9月25日（木）から28日（日）に幕張メッセにて開催される「TOKYO GAME SHOW 2025」へブース出展するマウスコンピューターが、会期中のステージ情報を公開した。

各日4回のステージを予定しており、それぞれ多彩なゲストを迎えてトークセッション、ゲームプレイイベント、ゲーム開発者による開発秘話、スペシャルステージなどを繰り広げる。

以下、現時点で公開されているステージイベントの一部を紹介しておく。最新情報や各日の詳細は、マウスコンピューターの「TOKYO GAME SHOW 2025」出展特設ページにて随時更新中だ。

9月25日（木）10:30～11：30

G TUNE新製品発表：トークセッション

出演：マウスコンピューター 代表取締役社長 軣秀樹、マウスコンピューター 開発・購買本部 製品部 エキスパート 林田奈美

DetonatioN FocusMe所属ネフライト なるお 板橋ザンギエフ

9月26日（金）10:30～11：30

NEXTGEAR新製品発表：ストリーマートークセッション

出演：株式会社マウスコンピューター 開発・購買本部 製品部 エキスパート 林田奈美 他ゲスト

9月27日（土）12:30～13：30

NEXTGEAR × スペシャルステージ

ゲストあり