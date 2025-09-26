iOS 18でサポートされたApple Intellgenceにより、iPhoneの使い方は大きく変わろうとしています。Apple IntellgenceをサポートしていないiPhoneを利用している場合、せっかくの新機能が使えないという事態も増えつつあります。

重要な通知を優先的に表示する「優先通知」は、そんなApple Intelligenceを利用するiOS 18.4で追加された機能です。これまでの通知機能は、通知を受信(オン)するか停止(オフ)するかの二者択一を基本とし、そのうえで通知の時間指定や読み上げといったオプション機能を組み合わせていましたが、Apple Intelligenceを利用して重要度判定を行うようになったのです。

「設定」→「通知」→「通知の優先順位付け」をタップし、現れた画面で「通知の優先順位付け」スイッチをオンにすると、iPhoneが通知の優先度を自動的に判定するようになります。

「通知の優先順位付け」スイッチをオンにしていると、通常は到着順に通知が表示されるところ、重要なもの順序に関係なくロック画面の専用セクションで強調表示されます。重要ランクの高い通知を優先的に表示することで、見逃さないようにすることを目的としているのです。

とにかく件数が多いから到着した通知は重要度の高い順に確認したい、Apple Intelligenceを信頼しているという場合には、優先通知は大いに利用すべき機能といえます。その反対に、自分が受け取る通知はさほど多くないから到着順の表示でじゅうぶん、AIによる判定は必要ないという場合は「通知の優先順位付け」スイッチをオフにしておくことをお勧めします。