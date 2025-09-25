インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月25日、訪日外国人向けのプリペイド型eSIM「Japan Travel SIM/Digital（eSIM）」を、全国のミニストップに設置された端末「MINISTOP Loppi」で10月1日から順次販売すると発表した。

MINISTOP Loppi イメージ

プランは3GB～55GB、価格は2,480円～5,780円

Japan Travel SIM/Digital（eSIM）は、日本国内のNTTドコモ4G（LTE）および3Gエリアで利用可能なデータ通信専用のサービス。

プランは3GB、6GB、10GB、15GB、25GB、35GB、55GBの全7種類を用意し、いずれも利用期間は30日間。価格は3GBで2,480円、6GBで2,980円、10GBで3,280円、15GBで3,480円、25GBで4,580円、35GBで4,980円、55GBで5,780円（すべて非課税）となっている。

利用者はMINISTOP Loppi端末でプランを選び、レジで支払い後に受け取るエントリーコードを使って専用Webサイトで登録、端末にeSIMをインストールすれば即時に通信を開始できる。従来のPOSAカード販売に加え、在庫に左右されず購入できる体制を整えた。

IIJは今後も、訪日外国人や一時帰国者が快適に通信を利用できるよう、利便性の高いサービスを提供していくとしている。