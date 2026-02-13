ワコムは、2026年2月21日から23日に横浜アリーナで開催されるエヴァンゲリオン30周年フェスイベント「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、コラボレーション限定モデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を先行披露する。会場では実機展示と体験のほか、数量限定の特別先行販売も実施。販売価格は18万1,280円。

「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」

ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」をベースに、『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観とデザイン要素を反映した数量限定モデル。制作ツールとしての実用性をそのままに、本体デザインやアクセサリー、ユーザーインターフェースに至るまで作品の世界観を反映した専用仕様を採用した。

本体背面とパッケージには『エヴァンゲリオン』のイラストを配置し、パッケージのイラスト部分にはホログラム加工を施している。

本体裏面にもエヴァモデルならではのデザインが施されている

セット同梱のアクセサリーも専用仕様で、画面保護カバー「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition」、折りたたみ式スタンド「Wacom Foldable Stand EVA Edition」、ペンやケーブルを収納できる「Wacom Rollup Case EVA Edition」（紫のステッチ入り）を用意。付属の「Wacom Pro Pen 3」にもEVANGELIONロゴを施した。

同梱物一式

Wacom Pro Pen 3をカスタマイズできるフレアグリップとボタンプレートも同梱しており、通常モデルでは別売となるスタンドやカバー、ケースを含む特別パッケージとなっている。

UIにも専用デザインを採用。スケッチアプリ「Wacom Canvas」ではメニューアイコンをハニカム（六角形）デザインに変更し、作品管理アプリ「Wacom Shelf」でもハニカムデザインの一覧表示を採用。時計とコンパス機能を備えたウィジェットアプリ「Wacom CClock EVA」を搭載しており、劇中に登場するデバイスをモチーフにしたデザインとなっている。起動時のブートアニメーション、充電中のフォントも専用仕様で、キャラクターやシーンを用いた11種類の壁紙も用意した。

操作画面があのハニカムデザインに

シンジ君の壁紙も用意

ベースモデルとなる「Wacom MovinkPad Pro 14」は、2880×1800の解像度を備えた14インチ有機ELディスプレイに、DCI-P3とsRGBの色域を100％カバー、最大120Hzのリフレッシュレートに対応したポータブルクリエイティブパッド。Android 15とSnapdragon 8s Gen 3を採用し、12GBのRAMと256GBのストレージを搭載。充電不要のWacom Pro Pen 3を付属し、PCに接続することなく本格的な描画やデザイン制作が行える。

フェス会場では展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」内の協賛社エリア2（ブース2-3）にて実機展示と体験が行われる。ワコムのステージ登壇も予定されており、2026年2月23日（月・祝）11:30～12:00まで、同エリア内のラウンジにて「Chronicle of Wacom and Evangelion」と題したステージを実施する。