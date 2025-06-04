FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは6月4日、OSにWindows 11 Proを標準搭載した10.1型2in1タブレットPC「FRT280P」の販売を開始したと発表した。価格は税込49,800円。

軽量設計と豊富なインターフェース、着脱式の物理キーボードを備えており、「仕事にも学習にもおすすめ」としている。

単体では軽量薄型なタブレットPC、着脱式のキーボードカバーを装着すればノートPC形状で使うことができる2in1タブレットPCだ。OSはWindows11 Pro 64bit、CPUはIntel Celeron J4125で、8GBメモリと128GBの内蔵ストレージ、画面は1920×1200ドットの10.1インチIPS液晶。安定した性能で多くのアプリケーションやデータ処理をスムーズに行えるという。

キーボードカバー装着時はノートPC形状で使うことができる

主な製品仕様は以下の通り。

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Intel Celeron J4125

メモリ：8GB LPDDR4 2400MHz

グラフィックス：Intel UHD Graphics 600

ディスプレイ：10.1インチ 1920x1200 IPSパネル

タッチパネル：静電容量式マルチタッチ対応(10点)

ストレージ：128GB eMMC ほかmicroSDカードリーダー(最大256GB対応)

Webカメラ：本体前面 約192万画素、本体背面 約192万画素

無線：IEEE802.11 ac/a/b/g/n(2.4/5.0GHz)対応 最大433Mbps(理論値)、Bluetooth V5.0

バッテリ動作時間：約2.1時間(動画再生時)/約5.1時間(アイドル時) ※JEITA測定法3.0

本体サイズ：W約260×D約174×H約11mm、キーボードカバー装着時はH約22mm

本体質量：約650g、キーボードカバー装着時は約1.15kg

保証：1年間センドバック保証