サンワサプライは、USB Type-CポートをLANポートに変換し最大1Gbpsの有線接続を実現するCat6メッシュケーブル「500-LAN6KCSL01」をサンワダイレクトで発売した。直販価格は2,680円。

USB Type-C LAN変換ケーブル「500-LAN6KCSL01」

LANポートを持たないノートPCやモバイルPCでも、LANポートにつないだ本製品をType-Cポートに挿すだけで有線ネットワークに接続できる。

変換アダプタを別途用意する必要がなく、ドライバのインストールも不要。Web会議やオンラインゲーム、ライブ配信など通信品質が重要なシーンでWi-Fiより安定した通信環境を確保できる。

Nintendo SwitchシリーズやタブレットのType Cポートにも接続可能

MACアドレスパススルー機能に対応し、PC本体のMACアドレスをそのまま使用できるため、セキュリティ管理が求められる企業ネットワーク環境にも導入しやすい。テレワークや社内システム接続などビジネス用途での活用が見込まれる。

耐久性にも配慮した設計で、断線しにくいメッシュケーブルを採用。LANコネクタはツメ折れ防止構造の「への字ラッチ」形状で、ラッチカバーなしでも抜き差しがスムーズ。ブーツ一体型設計でケーブル内部の芯線をしっかり保護する。

対応機種は、Type-Cコネクタを標準装備しているWindows搭載（DOS/V）パソコン、タブレットPC、Apple MacBook Air、MacBook Proシリーズ、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、11インチ/12.9インチ iPad Pro（2021/2020/2018）、Nintendo Switch 2（TM）、Nintendo Switch（TM）、Nintendo Switch Lite（TM）、Nintendo Switch 有機ELモデルなど。