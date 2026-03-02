シャオミ・ジャパンは3月2日、薄型タブレット「Xiaomi Pad 8シリーズ」を発売した。最上位の「Xiaomi Pad 8 Pro」には最先端3nmプロセスの「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載。3.2K解像度の約11.2インチディスプレイやAI機能「Xiaomi HyperAI」も備える。

価格はXiaomi Pad 8が74,980円、Xiaomi Pad 8 Proが89,980円、マットガラスバージョンが119,800円。

Xiaomi Pad 8シリーズ

厚さ5.75mm、重量485gのフルメタルユニボディを採用した超スリム設計ながら、9,200mAhの大容量バッテリーを内蔵した薄型タブレット。Xiaomi Pad 8 Proは67Wハイパーチャージ、Xiaomi Pad 8は45Wターボチャージに対応し、すばやく充電が可能だ。

別売スタイラス「Xiaomi Focus Pen Pro」（16,980円）

ディスプレイは3.2K解像度（3,200×2,136）の約11.2インチで、3:2のアスペクト比を採用。最大輝度800nits、12ビット色深度、DCI-P3対応により高い発色を実現し、144Hzのアダプティブリフレッシュレートでなめらかな表示が得られる。

マットガラスバージョンではナノテクスチャ加工で画面反射率を70％低減。オーディオはDolby Atmos対応クアッドスピーカーを搭載し、DolbyVisionとの組み合わせで没入感のある視聴体験を提供する。

チップセットはXiaomi Pad 8 Proに最先端3nmプロセスの「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」、Xiaomi Pad 8に「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」を搭載。OSは「Xiaomi HyperOS 3」で、強化されたワークステーションモードやPCレベルのブラウザ、WPS OfficeによるWord・PowerPoint・Excel編集、MacBookのワイヤレス外部ディスプレイとしての利用にも対応する。

別売キーボード「Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard」（22,980円）

AI機能「Xiaomi HyperAI」では、AI文章作成、AIアート、AI通訳、AI電卓などの機能を提供する。本体サイズと重さは、標準版が約173.42×251.22×5.75mm/485g、マットガラスバージョンは約173.42×251.22×5.8mm/494g。カラーはXiaomi Pad 8・Xiaomi Pad 8 Proともにパイングリーン / ブルー / グレーの3色。マットガラスバージョンはグレーのみ。

アクセサリーとして、物理ボタンなしの一体型デザインを採用したスタイラス「Xiaomi Focus Pen Pro」（16,980円）、124度の無段階調整が可能なフローティングデザインの「Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard」（22,980円）なども同日発売となる。

発売を記念したキャンペーンも実施。Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Versionを3月2日から4月6日の期間中に購入すると、「Xiaomi Focus Pen Pro」と「Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover」がプレゼントされる。

Xiaomi Pad 8 Proは同期間中の購入で「Xiaomi Focus Pen Pro」が付属。Xiaomi Pad 8は5,000円引きの早割価格で購入できる。また、Xiaomi Pad 8 ProとXiaomi Pad 8の購入者はアクセサリーを10,000円引きで追加購入できる特典も用意されている。