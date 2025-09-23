Apple 銀座のリニューアルオープンが9月26日（金）10時に決定！ 銀座3丁目の思い出の場所に、新しい4フロア構成でストアが戻ってきます。

大きなサプライズも用意されていました。ティム・クックCEOは、人気3人組グループのNumber_iと笑顔で写る写真をXで投稿し、メンバーとコラボした特別企画をApple 銀座で実施することを発表！ 最新曲「未確認領域」で大迫力の空間オーディオと空間ビデオを体験する、特別なToday at AppleスポットライトセッションをApple 銀座で先行して開始します。

ティム・クックCEOがXで投稿した写真。Apple 銀座を背景に、Number_iの3人とのショットがとてもレア！ Apple 銀座では、Apple Vision Proを使ってNumber_iの3人に大迫力で迫るイマーシブビデオを無料で体験できる

アップルファンのみならず、Number_iファンも見逃せないリニューアルオープンとなりそうです。

特別デザインのApple Gift Cardを限定販売

リニューアルするApple 銀座は、2003年にオープンしたかつてのApple 銀座と同じ場所で再びお店を開きます。Apple 銀座のリニューアルオープンについて、ティム・クックCEOは喜びのコメントを発表しました。

「当時のApple 銀座のオープンはApple Storeの歴史において記念すべき瞬間であり、日本のお客様にAppleの卓越した店内体験を提供するとともに、私たちが世界中の人々とつながる方法を再定義しました。この度、この美しく再設計された空間にお客様をお迎えし、驚くようなことを実現するテクノロジーを見つけていただくのを楽しみにしています」

Apple Storeを統括するリテールおよび人事担当シニアバイスプレジデントのディアドラ・オブライエンさんは、「Apple 銀座は日本初のApple Storeであり、私たちには特別な思い入れがあります。そのため、私たちのチームはお客様のためにこの素晴らしい新たな体験を作り出すことに懸命に取り組みました。新しいストアデザインを採用し、素晴らしい地域プログラムをそろえ、Appleのすべての製品とサービスを体験できるこの象徴的な場所に、再びお客様をお迎えできることを嬉しく思います」とコメントしました。

Apple 銀座は4フロア構成で、先にオープンしたApple 梅田と同じく店内にApple Pickupの専用エリアを設け、Apple Storeオンラインで注文した製品を都合のよい時にスムーズに受け取れるようにしています。高さの異なるテーブルや椅子を用意し、車いすの人も購入や相談がしやすくなっているほか、高い椅子が不安な人も安心して腰かけられるようにした工夫も、Apple 梅田と共通です。

Apple 梅田では、車いすでも利用しやすくするため、壁の展示棚が低くなっている（Apple 梅田の店内）

オンラインで注文した製品をスピーディーに受け取れるApple Pickupの専用エリア（Apple 梅田の店内）

注目なのが、Apple 銀座のみで期間限定で販売するスペシャルエディションのApple Gift Card。リニューアルオープン後の一定期間しか購入できないので、お店を訪れたらぜひチェックしましょう。

Number_i「未確認領域」の舞台裏を大迫力で体験できる！

Number_iとコラボした特別なToday at Appleスポットライトセッションを、Apple 銀座で先行開始することも発表されました。Apple Vision Proを用い、最新曲「未確認領域」のミュージックビデオで、イマーシブな舞台裏に足を踏み入れられるとしています。

当初はApple 銀座での限定開催となりますが、10月11日からは全国のApple Storeでも体験できるようになります。Number_iの3人に大迫力で迫るイマーシブビデオをいち早く体験したい！というファンは、ぜひApple 銀座のホームページで予約をしてみては？