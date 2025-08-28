LEVEL∞、『ブレイドアンドソウルNEO』推奨ゲーミングPC

ユニットコムは8月28日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『ブレイドアンドソウルNEO』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

『ブレイドアンドソウルNEO』は、2014年にサービスを開始した「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品。アクション性はそのままに、グラフィックス面の強化やキャラクターの成長システムなど、大きな改善が施されている。

LEVEL-R789-265F-TKX-BNSN

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：279,800円

LEVEL-15FX166-i7-RKPX-BNSN

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i7-15650HX
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5060 Laptop GPU
  • ディスプレイ：15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
  • 価格：199,800円