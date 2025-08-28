LEVEL∞、『ブレイドアンドソウルNEO』推奨ゲーミングPC

ユニットコムは8月28日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『ブレイドアンドソウルNEO』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
『ブレイドアンドソウルNEO』は、2014年にサービスを開始した「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品。アクション性はそのままに、グラフィックス面の強化やキャラクターの成長システムなど、大きな改善が施されている。
LEVEL-R789-265F-TKX-BNSN
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：279,800円
LEVEL-15FX166-i7-RKPX-BNSN
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-15650HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- ディスプレイ：15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：199,800円