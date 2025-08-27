パソコン工房町田店が全面改装！ 最新パーツから中古PCまで品ぞろえ大幅拡充、記念セールも開催へ

ユニットコムは、9月13日にパソコン工房 町田店をリニューアルオープンすると発表し、同日「全面改装オープン記念セール」を開催すると明らかにした。

パソコン工房 町田店は小田急町田駅とJR町田駅の間、東京都町田市原町田 6丁目 10-1 ユニットコム町田ビルに所在する大きな店舗。今回全面改装によってリニューアルオープンする予定で、1階にはフロアいっぱいに最新ゲーミングPCを陳列。2階には周辺機器やサプライを用意してゲーミングデバイスの棚を大幅に拡充し、3階のPCパーツフロアは旗艦店の「パソコン工房 秋葉原パーツ館」級の商品数を用意。4階の中古フロアでも品揃えを増強し、併設カウンターでは格安スマホや「mineo」の利用も行えるようになる。

コラボゲーミングPC体験ブースを設置

自作PCパーツを豊富に取り揃え

大好評のゲーミング中古PCも販売

周辺機器・ゲーミングデバイスも充実

設定・修理サポート・中古買取も

このリニューアルオープンを記念して、「全面改装オープン記念セール」を9月13日から実施予定。人気のゲーミングPC「LEVEL∞」「LEVELθ」の他、ビジネスにも最適なiiyama PCノートパソコン、デスクトップパソコンを豊富に用意し、さらにゲーミングモニター・PCパーツ・周辺機器・ゲーミング中古PCなど幅広い品揃えを記念プライスで販売する。

「全面改装オープン記念セール」を開催

LINEお友だち登録でLINEクーポンを配布

【パソコン工房 町田店】店舗情報