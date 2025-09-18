EIZO、クリエイティブ向けモニターに映像制作用のカラーモードを搭載した新モデル

EIZOは9月18日、27型カラーマネジメント機能対応液晶モニターの新製品として、「ColorEdge CS2740-Z」「ColorEdge CS2731-Z」を発表した。9月25日に発売を予定しており、いずれもオープン価格。直販ではCS2740-Zが199,100円前後、CS2731-Zが141,900円前後。

いずれも型番に“Z”のない「ColorEdge CS2740」「ColorEdge CS2731」の後継機種。これまでEIZO製品における映像制作用カラーモードはColorEdge CGシリーズにのみ搭載してきたが、昨今幅広いユーザーでニーズが高まってることをうけて新しく搭載。「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用カラーモードを内蔵する。

表示性能自体は前モデルと共通。CS2740-Zは4K、CS2731-ZはWQHD解像度で、HDMIとUSB-Cでの映像入力をサポート。対応するデバイスに60Wへの給電も行えるほか、周辺機器との接続に便利なUSBポートを4つ備えている。「Quick Color Match」「ColorNavigator 7」「ColorNavigator Network」をサポートし、本体は5年保証と購入から6カ月の無輝点保証も付帯する。