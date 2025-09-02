「Dell Plus」シリーズからお手頃モニター4製品

デル・テクノロジーズは9月2日、モニターの新製品として「S2425HSM」「S2725HSM」「S2725DSM」「S2725DC」の4製品を発売した。

いずれもIPSパネルを採用したモニター製品。S2425HSMとS2725HSMはフルHD、S2725DSMとS2725DCはWQHD解像度での画面表示に対応しており、4モデルともに144Hzでの高速動作をサポートしている点も特徴。デュアル3Wスピーカーを内蔵しており、単体での音声再生にも対応する。