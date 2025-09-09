Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は9月9日、9月25日～28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に出展すると発表した。

チャンネル登録者数100万人を超える人気Vtuber「結城さくな」のゲーミングルームをブース内に完全再現。ピンク・水色・ホワイトを基調とした空間で、Pixio製品を中心としたコーディネートを展示。結城さくなの等身大パネルとの記念撮影も可能となっている。

Vtuber「結城さくな」のゲーミングルームを再現 illustrated by フカヒレ（ @fuka_hire ）

「初音ミク」とのコラボゲーミングモニターも特別展示。8月に開催された「初音ミク『マジカルミライ 2025』in TOKYO」で初披露した同製品を、今冬の発売に向けて再び公開する。

そのほか、Pixio Waveシリーズの8色目となる新色ゲーミングモニターとモニターアームを初披露。新色の詳細は東京ゲームショウ開催直前に発表される予定だ。さらに、天使と悪魔の羽をモチーフにした新シリーズ「Decoraシリーズ」も初公開する。

デスク周りのトータルコーディネート提案として、新製品の「電動昇降ゲーミングデスク」と「ふわもこ素材のチェア」を初展示。ホワイトを基調とした統一感のあるデスク環境を提案する。

Pixioの強みである豊富なカラーバリエーションを体感できるよう、全8色のゲーミングモニターを一堂に展示。別途、ピンクゴールドカラーの試作モニターも公開し、来場者の意見を募る。

来場者向けにブランドアンバサダー4名（宙星ぱる、日向まる、Sirry、水瀬なの）のオリジナルクリアしおりセットを配布するほか、ゲーミングモニターなど豪華賞品が当たる限定キャンペーンを実施する。