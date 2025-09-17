岩谷産業は9月17日より、カセットガス式で手軽に暖炉の雰囲気が楽しめる「炎を楽しむインテリア暖炉 “MYDANRO”」の一般販売を開始した。価格は39,800円。





炎を楽しむインテリア暖炉 “MYDANRO”（ブラック／アイボリー）

「Makuake」で応援購入額3,000万円を超える好評を受けて一般発売

「MYDANRO」は、2024年12月に応援購入サービス「Makuake」での先行販売を実施し、3,000万円以上の応援購入を集めたヒット商品。「炎との暮らし」をコンセプトとし、焚火のような心地よい炎のゆらぎを眺めるだけでなく、本体天板のポットでお香やアロマウォーターを焚き、香りを楽しむこともできる。

カセットガス式なので、工事やメンテナンスの心配もなく、リビング・ダイニング・書斎など、好みのシーンに合わせて、手軽に暖炉の雰囲気を味わえる。本物の炎を家庭で安心して楽しめるよう徹底した安全設計により、ワンランク上のくつろぎの空間を演出する。

カセットガス1本で約7時間使用可能

本物の暖炉のように揺らぐ炎

不完全燃焼防止装置／立ち消え防止装置／転倒時消火装置／圧力感知安全装置を搭載。家庭でも安心して利用できる

先行販売での購入者からは、「炎のゆらぎに癒される」「ガス式で手軽なのが嬉しい」といった声が寄せられているという。好評を受けて決定した今回の一般販売開始にあたり、既存カラーのブラックに加え、インテリアになじみやすい新色のアイボリーをラインアップ。設置空間の雰囲気に合わせて選択できるようにした。

購入は岩谷産業のオンラインショップ「イワタニアイコレクト」や同社の直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」などで行える。

岩谷産業の公式YouTubeチャンネル「イワタニまるっとch」の商品紹介動画

本体サイズはW340×D192×H328mm、重さは約5.7kg。