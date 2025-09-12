KDDIは9月11日、Apple Watchシリーズ最新モデルのau Online Shop販売価格を発表した。取り扱うラインナップはApple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE 3の3機種で、いずれもGPS+Cellularモデル。予約開始日は9月12日午後9時、発売日は9月19日を予定する。
Apple Watch Series 11の価格
Apple Watch Series 11 42mmモデルのau Online Shop価格帯は101,000円～153,500円。24回払いで端末を購入し、一定期間使用後25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払の免除を受ける「スマホトクするプログラム」適用時の実質負担額は55,570円～79,800円。
Apple Watch Series 11 46mmモデルの価格帯は107,250円～163,500円。「スマホトクするプログラム」適用時の実質負担額は58,960円～84,960円。
Apple Watch SE 3の価格
Apple Watch SE 3 40mmモデルのau Online Shop価格は57,250円。「スマホトクするプログラム」適用時の実質負担額は34,370円。
Apple Watch SE 3 44mmモデルの価格は63,500円。「スマホトクするプログラム」適用時の実質負担額は38,090円。
Apple Watch Ultra 3の価格
Apple Watch SE 3 49mmモデルのau Online Shop価格は162,250円～182,250円。「スマホトクするプログラム」適用時の実質負担額は84,370円～94,690円。