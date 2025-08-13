エックスモバイルは8月13日、美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営するミュゼ・メディア・HDおよび新生ミュゼプラチナムと提携し、データ通信サービス「ミュゼモバイル」を開始した。

「ミュゼモバイル」は、ミュゼプラチナムの全身脱毛サービスがセットになった通信サービス。格安SIMプラン「ミュゼモバイル SIM」と、大容量対応の「ミュゼモバイル Wi-Fi」（約990GB／月額：税抜3,800円）の2種類を用意する。

「ミュゼモバイル SIM」では、契約から3カ月間限定で1GBプランを月額100円（税抜）で提供するキャンペーンを2025年11月30日まで実施。1GBプラン（通常時の月額：税抜650円）のほか、3GB（月額：税抜980円）、20GB（月額：税抜1,980円）、30GB（月額：税抜2,980円）、50GB（月額：税抜3,480円）から選べる。

全身脱毛1回がセットになったプランでは、全国285店舗の「どこでもミュゼ」登録店舗で新生ミュゼプラチナムの脱毛サービスを利用可能。さらにミュゼオリジナルコスメや美容施術を組み合わせた特別プラン、ミュゼプラチナムの店舗で扱うiPhoneセットプランも順次開始予定としている。

エックスモバイルは2013年設立の独立系MVNO事業者で、ディスカウントストアのドン・キホーテ運営企業と提携した「マジモバ」や実業家の堀江貴文氏とコラボした格安SIM「HORIE MOBILE」など、企業や著名人のブランドを掲げた通信事業を複数展開している。

なお、脱毛のミュゼプラチナムは運営企業のMPHが2025年6月2日付で解散しているが、新会社である新生ミュゼプラチナムが店舗を継承の上営業している。