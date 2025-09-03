Dynabookは9月3日、同社モバイルPC「Dynabook G」シリーズ新モデルを発表した。30代以下の比較的若い層に向けた新デザイン・新色を採用し、13.3型ながら重さを849gに抑えている。上位2機種のカラーはネビュラブラック、セレストブルー（新色）の2色。

発売は10月下旬。価格はオープンで、店頭予想価格は上位モデルのdynabook G8/Zが23万円台半ば、ミッドレンジのdynabook G6/Zが21万円台半ば、ベースモデルのdynabook GS5/Zが20万円台半ばの見込み。

dynabook Gシリーズのセレストブルー（左）とネビュラブラック（右）。壁紙はカラー名に合わせたイメージで作成された

若者向け13.3型モバイルPC、ニュアンスカラーの新筐体で登場

dynabook G8・dynabook G6は、若い層を意識したニュアンスカラー「セレストブルー」を採用した新筐体の13.3型モバイルPC。カラーの選定には社内の若年層の意見を採り入れ、ニュアンスピンクなどのカラー候補の中から最終的に若年層による投票で決定したという。セレストブルーは天空、ネビュラブラックは星雲をイメージしたネーミングで、初期壁紙もカラーに合わせたものになっている。

キーボードはテンキーレスの日本語配列86キーで、かな表記を省いたほか、Microsoft Copilotを呼び出せるCopilotキーを搭載。ベゼル下部にあったdynabookロゴも削除し、画面に集中できるようにした。キーボードとヒンジ部も本体と同色に揃え、一体感を損ねないようにした。

青系ニュアンスカラーのセレストブルーは社内の若者による投票で決定

ディスプレイはアスペクト比16：10の13.3型WUXGA液晶で、2024年11月発売の従来モデルと比べてフットプリントが小型化した。これに加え軽量液晶や本体素材の改善により、重さを約26g軽くした約849gを実現している。

一方で米国防総省の調達基準「MIL規格」9項目をクリアする堅牢性も確保。Thunderbolt 4端子をはじめ、HDMI出力やmicroSDカードスロット、LANポートなど余裕のあるインタフェースを搭載した。筐体内部部品やACアダプタ筐体には再生プラスチックを最大30％使うなど、製品や付属品、包装材の一部に再生材を採用している。

プロセッサはG8でCore Ultra 7 155U、G6・GS5でCore Ultra 5 125Uを採用。CPUのパフォーマンスを高い状態で稼働させる独自のエンパワーテクノロジーも内蔵する。バッテリー駆動時間は動画再生時で約11時間、アイドル時で約28時間。

右側のインタフェース

左側のインタフェース

スタンダードな13.3型ノートPCも。基本性能は上位モデルとほぼ同等

dynabook GS5/Z

スタンダードな13.3型ノートPC「dynabook GS5/Z」はストレージ容量が256GBとなること、生体認証が指紋認証となること、Webカメラが約92幡画素となることを除けば基本性能はdynabook G6と同等。

新しいGシリーズの主な仕様は下記の通り。

dynabook GS5/Zのキーボード面