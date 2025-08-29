パナソニック コネクトは8月29日、法人向けに販売予定の14型ノートPC「Let'snote FC」を、個人向けにも展開すると発表した。店頭では9月12日から、直販のPanasonic Store Plusでは9月17日から順次発売する。Panasonic Store Plus価格は292,600円から。

「FC」はパナソニック コネクトのモバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の新モデルで、14.0型ディスプレイを搭載したモバイルPC。

液晶は16：10アスペクト比で解像度は1,920×1,200ドット。画面サイズ以外の基本性能や特徴は12.4型モデル「SC」と同等で、Core Ultra シリーズ2プロセッサの採用や、MILスペック・100kgf加圧振動をはじめとした各種頑丈試験をクリアしている点、約1kgの軽さなどが特徴だ。

インタフェースはUSB Type－C（Thunderbolt4、PD対応）×2、USB Type-A×2、ギガビット準拠の有線LAN、HDMI、ヘッドセット端子など。本体サイズはW314.4×D223.4×H19.9mm。重さは約1,039gから。

個人向けモデルの発売を記念して、カスタマイズレッツノートFCプレミアムモデル購入者を対象に、オリジナル本革ケースを贈呈するキャンペーンを実施する。先着150台限定となり、なくなり次第終了。また特設ページからクイズに回答することで、FCの本体価格が2,000円オフになるクーポンを獲得できるキャンペーンも行う。詳細はキャンペーン一覧ページに詳しく掲載されている。