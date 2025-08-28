マウスコンピューターは、全国のマウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて、店舗限定セール「半期決算SALE 2025」を8月29日より開催すると発表した。期間限定で実施し、9月25日(木)閉店時間まで。

マウスコンピューターが直営店舗で半期決算セール

マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪にて、ショップ限定でおすすめ商品を特別価格にて販売する。セールのラインナップ詳細や最新情報は、こちらのリンク先の同社Webチラシで確認いただきたい。なお、各セール対象商品は数量限定とのこと。

以下、セール品の一部を紹介しておく。

・GeForce RTX 4060 Laptop GPU搭載、15色のバックライト点灯可能な15.6型ゲーミングノートパソコン

モデル名：G TUNE P5-I7G60WT-B/EX

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサー

GPU：GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB)

メモリ：32GB (DDR5-4800)

SSD：NVMe Gen4 1TB

店頭価格：199,800円（税込）

・モバイル向け第13世代インテル高性能CPU搭載、4K動画やCAD編集におすすめのクリエイター向けノートパソコン

モデル名：DAIV R6-I7G60SR-A

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7-13650HX プロセッサー

GPU：GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB)

メモリ：32GB (DDR5-4800)

SSD：NVMe Gen4 1TB

店頭価格：229,900円(税込)