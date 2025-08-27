NECパーソナルコンピュータは8月27日、モバイルノートPC「VersaPro タイプVM/VB」やNPU搭載デスクトップPC「Mate タイプME/MB」をはじめとした、法人向けPC 5機種を発表した。同日から受注を開始し、9月から順次出荷を開始する予定。

VersaPro タイプVM/VB

法人向けの「Mate」シリーズ新製品

2025年10月14日に迫るWindows 10サポート終了による大規模なPC買い替えを見据え、市場ニーズが高いと見込まれるモバイルノートPCやAI対応PCといった新製品を投入する。今回発表された新製品ラインナップは下記の通り。

14型モバイルノートPC「VersaPro タイプVM」：335,000円～

13.3型モバイルノートPC「VersaPro タイプVB」：305,000円～

Core Ultra 200S搭載デスクトップPC「Mate タイプME/MB」（2機種）： 336,000円～

省スペース設計のデスクトップPC「Mate タイプMA」：261,000円～

AMD Ryzen Proを選択できるVersaPro タイプVMに注目

新製品のうち、注目はNPU搭載のAMD Ryzen Proを搭載できる14型モバイルノートPC「VersaPro タイプVM」。前世代モデルから軽量化し、タッチパネル搭載時でも1.2kgを切る重さを実現した。ポートはHDMIや有線LAN、microSDカードスロットなど豊富に用意し、LTEもサポートする。

また、デスクトップではシリーズ初となる、NPUを搭載したCore Ultra 200Sシリーズ搭載モデル「Mate タイプME/MB」も用意された。BIOS自己回復機能のほか、Secured-core PCに対応した高度なセキュリティ機能や、独自のAIソリューション「AI Plus Biz」などを備えている。

オプションのレーザーマウスも刷新。2025年7月以降に発表するモデルで選択できるレーザーマウスは、ホイールの回転スピードに応じてスクロール量が変化する高速スクロール対応マウスとなる。