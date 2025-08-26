KDDI、沖縄セルラーは8月26日、「povo2.0」において「ファイナルサマーセール」を開始した。8月31日までの期間限定で、対象の1年間データトッピングを割引価格で提供する。

今回のセールでは、以下の大容量トッピングが割引対象。年間トッピング購入者向けの特典「#1年間おトクづくし」も使える。

120GB（365日間）：通常21,600円 → 21,100円（500円割引）

300GB（365日間）：通常24,800円 → 24,200円（600円割引）

360GB（365日間）：通常26,400円 → 25,400円（1,000円割引）

乗換優待である本気割も併用できる

セールの割引は他社からの乗り換えユーザー向けの「本気割」キャンペーンと併用可能。povo2.0への加入から7日以内に対象トッピングを購入した場合、購入額の半額相当のau PAY残高が還元される。

例えば360GBトッピングを購入した場合、セール価格25,400円の半額となる12,700円相当のau PAY残高を獲得できるため、実質的な負担額は大幅に軽減される。本気割とセール併用時の還元額は以下の通り。