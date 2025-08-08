FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは、「FRONTIER」の直販サイトにて、この夏限定の特別企画「ワクワクの10日間 真夏のプレミアムSALE」を開催すると発表した。特価PCや周辺機器セットなどを詰め込んだ「福箱」を、2025年8月9日（土）、11日（月）、13日（水）、15日（金）の各日正午より、全24商品を6商品ずつ、特価で販売する。

今回販売する「夏の福箱」の中身は「スタッフ厳選の特別セット」としており、高性能ゲーミングPCや、コスパ抜群の掘り出しモデル、ゲーミング周辺機器のセットなど。全24商品を販売予定で、どれも「衝撃プライス」とのこと。

販売期間は2025年8月9日（土）正午 ～ 8月18日（月）正午まで。8月9日（土）／11日（月）／13日（水）／15日（金）の4回に分け、各回数量限定で6商品ずつ、全24商品を販売する。ラインナップは2025年8月8日（金）15：00～より公開を開始する予定。

福箱の商品例として、AMD Ryzen 7 + RTX 4060 Ti搭載PCが14万円台、Intel Core Ultra 7 + RTX 5070 搭載PC ＆ゲーミングキーボードが23万円台など。内容は時限公開となるので、ラインナップ詳細はこちらのリンク先のセール特設ページで随時確認いただきたい。