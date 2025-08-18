iCloudメールで使うメールアドレスといえば、アットマークより右側の文字列(ドメイン名)は「icloud.com」が通り相場。しかし、iCloudメールには前身のサービスがあり、その頃発行したメールアドレスが現在も使えるよう配慮されています。そのドメイン名が「mac.com」と「me.com」なのです。

Apple初のクラウドサービスは、2000年スタートの「iTools(アイツールズ)」です。サービスにはeメールも含まれ、利用者にはドメイン名が「mac.com」のアドレスを発行しました。サービスは2002年に「.Mac(ドットマック)」へと移行されましたが、発行されるメールアドレスのドメイン名には引き続き「mac.com」が使用されました。

そして2008年、iPhone 3Gの発売にあわせ.Macは「MobileMe」にリニューアルされます。以降新規発行されるメールアドレスのドメイン名は「me.com」になりましたが、iToolsと.Macのユーザは引き続き「mac.com」のメールアドレスを利用でき、なおかつドメイン名「me.com」のアドレスが追加されました。

なお、追加されたメールアドレスはユーザ名部分が同じでドメイン名だけが変更されたメールアドレス、たとえば「mnews@mac.com」には「mnews@me.com」が用意されました。新アドレスは旧アドレスのエイリアス(別名)として使えるため、利便性はまったく変わりません。

2011年に提供開始されたiCloudは、そのMobileMeの後継サービスです。新規発行のメールアドレスのドメイン名は「icloud.com」に変更しましたが、旧来のアドレスを引き継ぐ方針に変わりはなかったため、既存ユーザは「mac.com」と「me.com」のアドレスもそのまま利用できることとなったのです。

歴史的な経緯はさておき、iTools以来のiCloudユーザは、アットマークの左側が共通でドメイン名が「mac.com」と「me.com」、「icloud.com」の3つのメールアドレスを所有しています。いずれも主アドレスとして利用でき、メールの送受信にも使えます。