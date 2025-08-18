Xでポストを見逃したくないアカウントが複数ある場合、「リスト」機能がおすすめです。リストにアカウントを登録しておけば、リストを見るだけで投稿を漏らさずチェックできます。ニュースチェック用／知り合いチェック用など、用途別にリストを作成しておくと便利です。

リストは「公開」と「非公開」が選べます。他ユーザーが公開しているリストは、フォローして閲覧することができます。

もし相手にリストに追加したことを知られたくない場合や、「こんなリストを作っている」とユーザーに知られたくない場合は、非公開に設定しておくとよいでしょう。

作成したリストはメニュー画面から選択して閲覧します。それでは手間がかかるという場合は、「ホームに固定」機能を設定すると、タブを切り替えるだけでリストを閲覧できます。

ここでは、リストの作成方法と、リストをホーム画面に固定する方法を説明します。

Xでリストを作成、アカウントを追加する

Xでのリストの作成は、メニューの「リスト」から行います。リストは複数作成することができます。フォローしていないアカウントもリストに追加できます。

Xのアプリでプロフィール画像をタップします

「リスト」を選びます

リスト作成ボタンを押します

リスト作成画面が表示されます。名前や説明を入力します。リストを非公開にする場合は、「非公開」をオンにします。画像も設定できます

作成したリストを見るには、プロフィール画像からメニューを表示し、「リスト」を選択します

見たいリストをタップします

リストが表示されました。リストに追加したアカウントのポストを閲覧できます

リストをホームに固定する

作成したリストをホームに固定する方法です。この設定をしておくと、いちいちメニュー画面からリストを開かなくても、ホーム画面のタブ切り替えだけでリストを見られるようになります。