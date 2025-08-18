Xでポストを見逃したくないアカウントが複数ある場合、「リスト」機能がおすすめです。リストにアカウントを登録しておけば、リストを見るだけで投稿を漏らさずチェックできます。ニュースチェック用／知り合いチェック用など、用途別にリストを作成しておくと便利です。

リストは「公開」と「非公開」が選べます。他ユーザーが公開しているリストは、フォローして閲覧することができます。

もし相手にリストに追加したことを知られたくない場合や、「こんなリストを作っている」とユーザーに知られたくない場合は、非公開に設定しておくとよいでしょう。

作成したリストはメニュー画面から選択して閲覧します。それでは手間がかかるという場合は、「ホームに固定」機能を設定すると、タブを切り替えるだけでリストを閲覧できます。

ここでは、リストの作成方法と、リストをホーム画面に固定する方法を説明します。

Xでリストを作成、アカウントを追加する

Xでのリストの作成は、メニューの「リスト」から行います。リストは複数作成することができます。フォローしていないアカウントもリストに追加できます。

  • リスト作成手順1

    Xのアプリでプロフィール画像をタップします

  • リスト作成手順2

    「リスト」を選びます

  • リスト作成手順3

    リスト作成ボタンを押します

  • リスト作成手順4

    リスト作成画面が表示されます。名前や説明を入力します。リストを非公開にする場合は、「非公開」をオンにします。画像も設定できます

  • リスト作成手順5

    「作成」ボタンを押します

  • リスト作成手順6

    リストが作成できました。一度ホーム画面に戻ります

  • リストにアカウントを追加手順1

    続いて、リストにアカウントを追加していきます。リストに追加したいアカウントのプロフィールを開き、メニューボタンをタップして「リストへ追加または削除」を選びます

  • リストにアカウントを追加手順2

    リストが表示されるので、追加したいリストをタップします

  • リストにアカウントを追加手順3

    チェックが付いたら追加完了です。戻るボタンで戻ります

  • リストの閲覧手順1

    作成したリストを見るには、プロフィール画像からメニューを表示し、「リスト」を選択します

  • リストの閲覧手順2

    見たいリストをタップします

  • リストの閲覧手順3

    リストが表示されました。リストに追加したアカウントのポストを閲覧できます

リストをホームに固定する

作成したリストをホームに固定する方法です。この設定をしておくと、いちいちメニュー画面からリストを開かなくても、ホーム画面のタブ切り替えだけでリストを見られるようになります。

  • リストのホーム固定手順1

    上記の手順でリストを開き、メニューボタンを押します

  • リストのホーム固定手順2

    「ホームに固定」をタップします

  • リストのホーム固定手順3

    リスト「運行情報」のタブが作成されました。タップすると、リストに追加したアカウントのポストが閲覧できます

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

