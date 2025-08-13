フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、Black Market Heroなどの活動で知られるギタリスト、エンジェル・ヴィヴァルディのCharvelシグネイチャーモデル「Angel Vivaldi Signature Pro-Mod Nova-7 NAT」の販売を開始した。市場想定売価は321,200円。



「Angel Vivaldi Signature Pro-Mod Nova-7 NAT」

本モデルは、エンジェル・ヴィヴァルディが追求するラテン・フュージョン、ファンク、アコースティックの世界観から着想を得ており、現代的なギターサウンドを追求するプレイヤーに向けた汎用性を備えたモデル。

モディファイ（改造）されたキャラメライズドバスウッドのDinkyボディにフレイムメイプルトップと3-plyボディバインディングを採用。スカルプテッドヒールはハイポジションへの快適なアクセスを可能にし、ティルトバック仕様の7弦Fender Stratocasterライセンスリバースヘッドストックは理想的な弦のテンションを実現する。12～16インチコンパウンドラジアスメイプル指板には、快適なロールドエッジ加工が施され、24本のジャンボフレット、カスケード状のブラックドットインレイ、Gotoh製ロッキングナットを装備。ボルトオン式メイプルネックは、エンジェルの好みに合わせてカスタムネックシェイプで、グラファイト補強ロッド、シルキーで滑らかなサテンバックフィニッシュ、Luminlayサイドドット、ヒールマウントのトラスロッド調整ホイールといった仕様を採用している。

また、ゴールドカバー付きのDiMarzio Tone ZoneブリッジピックアップとDiMarzio Air NortonネックピックアップによるHHピックアップは、深みのあるフルボディトーンと豊かなハーモニクスを演出する。さらに、5ウェイブレードピックアップスイッチ、ドーム型ボリュームとトーンノブ、Gotoh GE1996T-7ダブルロッキングトレモロブリッジ、Charvelロゴ入りダイキャストチューナーなど、プレミアムな仕様を多数備える。