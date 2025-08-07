アイ・オー・データ機器は8月6日、USB Type-C接続の小型SSD「SSPJ-UTCシリーズ」を発表した。挿した時の出っ張りがわずか約8.5mmと小さく、ノートPCやスマホなどの機器に挿したまま持ち運べる。希望小売価格は、256GBモデル「SSPJ-UTC256」が7,700円、512GBモデル「SSPJ-UTC512」が13,200円。発売は9月上旬の予定。

とてもコンパクトな設計のUSB Type-C接続SSD「SSPJ-UTCシリーズ」

USB 3.2 Gen1（5Gbps）に対応し、読み込み最大450MB/s、書き込み最大400MB/sの高速転送が可能な小型SSD。USB Type-C端子を採用し、iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で利用できる。スマートフォンでの動画撮影時の容量不足解消や、PCのデータバックアップ用途に適している。

USB Type-Cコネクターが大きく見えるほど本体は小さい

スマホに装着したまま持ち運べる

macOS「Time Machine」に対応し、Macユーザーは自動バックアップも簡単。Windows向けには専用ソフト「Sync Connect+」を提供し、フォルダーやアプリケーションの自動バックアップ機能が利用できる。

本体サイズは約23×15×14mm（コネクター含む）、重さは約4g。