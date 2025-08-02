FCNTは8月1日、arrows最新機種「arrows Alpha（アローズ アルファ）」のSIMフリーモデルを8月28日から取扱事業者ごとに順次発売すると発表した。価格は取扱事業者ごとに異なり、一例としてIIJでの販売価格は84,800円（通常価格・一括支払いの場合）。

「arrows Alpha」は、arrows史上最高性能となる「Dimensity 8350 Extreme」チップを採用したモデル。arrows史上最大の512GBストレージと12GBメモリを搭載し、最大2TBのmicroSDカードにも対応。AI機能では「Google Gemini」に加え、独自の「arrows AI」を搭載し、2025年秋冬には通知の要約機能やAI画像生成機能も追加予定だ。

大容量5,000mAhバッテリーで1日10時間の利用でも2日持続し、90W充電器で約35分の超急速充電が可能。約5,030万画素メインカメラにはソニーのLYTIA・LYT-700Cセンサーを採用し、光学式手ブレ補正やAI背景ぼかし、グループショット機能を搭載。世界最高水準の防水・防塵・耐衝撃性能を備える。カラーはホワイト/ブラックの2色展開。

主な仕様