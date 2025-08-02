FCNTは8月1日、arrows最新機種「arrows Alpha（アローズ アルファ）」のSIMフリーモデルを8月28日から取扱事業者ごとに順次発売すると発表した。価格は取扱事業者ごとに異なり、一例としてIIJでの販売価格は84,800円（通常価格・一括支払いの場合）。

「arrows Alpha」は、arrows史上最高性能となる「Dimensity 8350 Extreme」チップを採用したモデル。arrows史上最大の512GBストレージと12GBメモリを搭載し、最大2TBのmicroSDカードにも対応。AI機能では「Google Gemini」に加え、独自の「arrows AI」を搭載し、2025年秋冬には通知の要約機能やAI画像生成機能も追加予定だ。

大容量5,000mAhバッテリーで1日10時間の利用でも2日持続し、90W充電器で約35分の超急速充電が可能。約5,030万画素メインカメラにはソニーのLYTIA・LYT-700Cセンサーを採用し、光学式手ブレ補正やAI背景ぼかし、グループショット機能を搭載。世界最高水準の防水・防塵・耐衝撃性能を備える。カラーはホワイト/ブラックの2色展開。

主な仕様

  • 型名：arrows Alpha
  • サイズ：約156mm×約72mm×約8.8mm
  • 重量：約188g
  • 電池容量：5,000mAh
  • OS：Android 15
  • CPU：Dimensity 8350 Extreme
  • 内蔵メモリ：RAM12GB、ROM512GB
  • 外部メモリ：microSDXC（最大2TB）
  • ディスプレイ：約6.4インチ（有機EL Super HD）
  • アウトカメラ：約5,030万画素（広角）・F値1.88、約4,990万画素（超広角）・F値2.05
  • インカメラ：約4,990万画素（広角）・F値2.0
  • 防水・防塵：IPX6/IPX8/IPX9（防水）、IP6X（防塵）、MIL-STD-810H準拠
  • 生体認証：指紋認証、顔認証