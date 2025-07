2025年7月30日、ポケモンカードゲームのアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に新テーマ拡張パック「空と海の導き ホウオウ」「空と海の導き ルギア」が追加される。

「空と海の導き」には、『ポケットモンスター 金・銀』で出会える伝説のポケモン、ホウオウやルギアを含む、ジョウト地方に登場するポケモンを多数収録。カードの一部の情報が公開された。

ホウオウex

ルギアex

トゲピー

チコリータ

ヒノアラシ

ワニノコ

ピチュー

ピィ

また、8月1日には、ホウオウとルギアが描かれた新たなコレクションファイルやコレクションボードが登場する。

さらに、トレード機能が2025年7月30日15時からアップデート。「ほしい!」機能により、ほかのプレイヤーに、トレードで希望するカードを示すことができるようになる。ほしいカードは、「自分のカード」画面で20枚まで登録できる。「プロフィール」では、ほしいカードの中から3枚を選んで表示することができるようになる。

「トレードメダル」廃止も決定した。トレードの準備のためにカードを消費する必要がなくなる。代わりに◆◆◆、◆◆◆◆、★のカードのトレードには「ひかりのすな」が必要になるという。

図鑑に登録済みのカードを入手した際、自動的に付与される「ひかりのすな」の量は従来より増加。現在所持しているトレードメダルは、ショップ/交換所で「パック砂時計」や「ひかりのすな」に交換できるようになるが、交換できる「パック砂時計」には上限がある。

