ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation 5 "Ghost of Yotei" ゴールド リミテッドエディション」を10月2日に数量限定で発売する。

ディスクドライブ搭載の限定版PS5本体、おそろいのデザインのDualSense ワイヤレスコントローラー、『Ghost of Yōtei』スタンダードエディション(ダウンロード版)を同梱。さらに、発売日からゲーム内で使用できる特別な“面頬”や、篤と羊蹄六人衆のコンセプトアートをモチーフにした7つのPlayStation Networkアバターといった予約特典コンテンツも含まれる。

デザインのインスピレーションは、ゲームの中核をなす要素のひとつである“探索”に対する深いこだわりから生まれた。主人公の篤(あつ)が地図に手書きで描き込むアイコンや、怨霊の面頬に施された金継ぎ風の表現。そして篤の墨絵を思い起こさせる筆遣いで仕上げられている。

PS5本体の中央には、全体をまとめる存在としてそびえ立つ羊蹄山が配置されており、DualSense ワイヤレスコントローラーには篤の姿が印象的にあしらわれている。

そのほか、以下の周辺機器も同日10月2日に発売予定。

現行型PS5用カバー – “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション

PS5 Pro用カバー – “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション

DualSense ワイヤレスコントローラー – “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション

DualSense ワイヤレスコントローラー – “Ghost of Yotei” ブラック リミテッドエディション