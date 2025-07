PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。

『サイバーパンク2077』(PS5/PS4)

『アビオティックファクター』(PS5)

『トロピコ 6』(PS5/PS4)

『プラネット ズー』(PS5)

『Risk of Rain 2』(PS5/PS4)

『Banishers: Ghosts of New Eden』(PS5)



なお、『サイバーパンク2077』は7月10日からプレイ可能。『アビオティックファクター』は7月22日から、そのほかのタイトルは7月15日から追加される。