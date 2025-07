PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「7月のお買い得セール」が開催中だ。期間は2025年7月16日まで。

「7月のお買い得セール」では、『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』を40%オフの9,541円で、『Devil May Cry 5 Special Edition』を75%オフの997円で、『Rise of the Ronin Z version デジタルデラックス版』を34%オフの6,586円で、『メタファー:リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション PS4 & PS5』を36%オフの9,926円で販売するなど、対象のコンテンツを最大75%オフで提供する。