カプコンは、2026年予定の剣戟アクション『鬼武者 Way of the Sword』の新トレーラーを公開した。プラットフォームはPlayStation 5(PS5)、Xbox Series X|S、Steam。

トレーラーでは、新たなキャラクターとして佐々木巌流が登場。その腕には、武蔵と同じ「鬼の篭手」を装着している。また、巨体の幻魔「大唾拉」や「鬼の篭手」が放つ輝きから現れた女性の姿も描かれる。

『鬼武者 Way of the Sword』2nd トレーラー:強敵登場

©CAPCOM