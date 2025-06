Nexonは5月29日、提供中のスマートフォン向けゲーム『ブルーアーカイブ』をPC向けにSteamで展開すると発表し、ウィッシュリスト追加イベントの開始を告知した。なお日本は今のところサービス対象地域に含まれておらず、Steamのストアページも確認できない。

2025年夏、Nexonが直接パブリッシングも行っている一部の地域向けに『ブルーアーカイブ』をSteamで展開するという内容。日本ではYostarがパブリッシングを行っているため、利用できない。対象地域ではウィッシュリスト追加イベントが開催されており、最大10万人の登録で10連募集チケットの配布が行われるようだ。

なお告知の中で、『ブルーアーカイブ』にはすべての年齢層に適しているとは限らない、挑発的なコンテンツや成人向けのテーマが含まれる場合があると警告が行われている。

[Blue Archive STEAM Store Page Open!]



Sensei! To fill your 2025 with even more fun and joy, Blue Archive's STEAM Client will be released this summer!

To help our Sensei look forward to the official release with even more excitement, we would like to first deliver this 6/2 (Mon)… pic.twitter.com/UKZUas2jaa